Dudley Wedervoort benoemd als manager van Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN)

KRALENDIJK – Dudley Wedervoort start per 1 december 2023 als manager bij de uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN).

Nadat de volledige administratie van PCN in de beginjaren was uitbesteed aan externe uitvoerders, is de organisatie vanaf 2019 zelf administrerend. Een belangrijke opdracht voor Wedervoort wordt het verder stroomlijnen van de administratieve processen en de optimalisatie en integratie van de geautomatiseerde systemen waarmee het fonds werkt.

Wedervoort studeerde onder meer aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) en CURISES en heeft een afgeronde Masteropleiding in Accountancy. Wedervoort werkte voorheen onder meer bij de MCB bank en enkele jaren als hoofd van de afdeling Financiën van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Belangrijk voor PCN is verder dat Wedervoort al ruime ervaring opdeed als bestuurslid bij een collega pensioenfonds. “Hierdoor is sprake van een belangrijke kennisvoorsprong op andere kandidaten”, zegt voorzitter van het PCN bestuur Harald Linkels.

Enthousiast

Volgens Linkels is het bestuur van het fonds enthousiast over de aanstelling van Wedervoort. “De afgelopen jaren hebben wij al een geweldig en gemotiveerd team van lokale medewerkers weten op te bouwen. De toevoeging van Dudley aan het team, is wel een beetje de bekroning van onze inspanningen om lokaal een organisatie neer te zetten die een voorbeeld is voor anderen, zowel als het gaat om de kwaliteit van de administratie, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening aan de deelnemers.