Politieberichten Bonaire 24 tot 28 november

KRALENDIJK – In een week vol incidenten op Bonaire zijn meerdere diefstallen, een aanrijding en een bedreiging met een wapen gemeld. De politie onderzoekt de zaken die variëren van gereedschapsdiefstallen uit auto’s tot een aanrijding tussen een auto en een fietser.

Tussen 26 en 27 november zijn uit een auto aan de Kaya Caribe diverse gereedschappen gestolen, waaronder las-, boor- en slijpmachines van het merk Total en Makita. In een afzonderlijk incident werd aangifte gedaan van de diefstal van twee horloges van de merken Citizen en Casio uit een auto geparkeerd aan de Kaya Karpitan.

Een aanrijding vond plaats op 27 november op de kruising van Kaya Nikiboko Zuid en Kaya Monseigneur Nieuwindt. De betrokken fietser en een zwangere automobilist werden ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

In de nacht van 26 november werd een 47-jarige man aangehouden na een incident in een casino aan de Bulevar Julio A. Abraham. Hij had een bewaker bedreigd met een kapmes.

De politie hield ook een verkeerscontrole op 25 november aan de Kaya Amsterdam waarbij 41 voertuigen werden gestopt en gecontroleerd. Er zijn vijf bekeuringen uitgeschreven voor onder andere rijden zonder verzekeringsbewijs, zonder rijbewijs, en zonder kentekenplaat. Één voertuig werd in beslag genomen. Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) benadrukt het belang van het naleven van verkeersregels en waarschuwt voor strenge controles in de komende dagen.

Tot slot werd op 24 november een 47-jarige man aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol op de Kaya Saramaca. Na een blaastest bleek hij de toegestane limiet te hebben overschreden.