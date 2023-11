Presentatie van het boek over Lekker en Gezond eten met Groenten

KRALENDIJK – Op vrijdag 24 november vond de presentatie van het receptenboek “Dushi i salú ku berdura” (Lekker en Gezond met Groenten) plaats in het klaslokaal van SGB op Bonaire. De schrijfster van het boek, Sharine Loozen, opende het evenement en legde de nadruk op het belang van het motiveren van vooral jongeren om te leren planten en de gunstige effecten van lokale groenten op de gezondheid.

Maurice Adriaens, directeur van L.V.V, benadrukte het belang van kennis over planten en het bewustzijn van de lokale groenten en fruit. Onnie Emerenciana gaf een presentatie over zijn werk met jongeren op basisscholen, waarbij hij het belang van educatie over planten benadrukte.

Kalalú

Het evenement omvatte ook de presentatie van recepten en het gebruik van lokale producten, zoals kalalú (bladeren van de kousebandplant) en het gebruik van pompoenen en hun zaden.