Dertig jaar livemuziek bij ‘de Schelpenbergen’ met Calixto Coffi

Het is niet een ieder bekend. Maar op zondag wordt er bij de Schelpenbergen bij Lac Baai genoten van livemuziek. Lokale bewoners en toeristen genieten met volle teugen van Calixto Coffi. De muzikant speelt al meer dan dertig jaar bij Lac Baai. En als het aan Coffi ligt, speelt hij de komende dertig jaar ook nog bij het oude vissersdorpje.

Het is geen gemakkelijke weg als het heeft geregend. De weg van Kralendijk naar Lac Baai gaat over de de Kaminda Lac. Grote plassen water maken het soms bijna onmogelijk om het idyllische vissersdorpje bij de Schelpenbergen te bereiken. Toch is de rit er naar toe, al de moeite waard. Vele Flamingo’s staan in de mangroves te eten in het ondiepe water. Ondertussen hobbel je met je auto over een weg met grote kuilen. Wie dat eenmaal heeft gedaan, kan in contact komen met één van Bonaire’s oudste zangers. Calixto Coffi staat vrijwel elke zondag klaar om mensen te laten genieten van zijn passie. Dit doet hij bij Lac Baai, die een van de mooiste stranden van Bonaire heeft. Al meer dan dertig jaar laat Coffi de bezoekers genieten van zijn muziek.

De wegen richting Lac Baai zijn niet altijd goed begaanbaar.

Dertig jaar muziek

,,Toen ik hier dertig jaar geleden begon, waren we een trio”, legt Coffi uit. ,,Onze band heette ‘Los Principes’. Helaas zijn twee leden van onze band overleden. Dit was erg verdrietig. We waren als broers van elkaar. Echte vrienden. Hen mis ik nog steeds”. De band veranderde. Niet de passie van de muzikant. Want spelen doet hij nog steeds. Tegenwoordig speelt Coffi namelijk in een duo.

Toch veranderde er verder weinig aan de plek waar de zanger elke zondag staat op te treden. Het restaurant en de locatie zijn hetzelfde gebleven. Elke zondagmiddag amuseert hij de aanwezige gasten, die bij het lokale restaurant genieten van vissoep, verse vis en frietjes. ,,Ik speel muziek in vier talen. Papiaments, Nederlands, Spaans en Engels. Een aantal keer zijn hier zelfs meer dan 100 mensen geweest. Ik vind het leuk om hier te mogen staan en mensen te laten genieten”, aldus Coffi. Het helderblauwe water van Lac Bay, foto: Inge Poorthuis

Weinig veranderd

De muzikant staat bij het restaurant van Lac Baai ‘gewoon’ tussen de mensen in. Voor hem staat een muziekstandaard met een boek die ook dertig jaar oud lijkt. ,,Een echte bijbel”, aldus de lachende Coffi. ,,Ik ga er niet mee naar een hotel. Maar net zoals mijn gitaar die uit Nederland komt, zijn ze beide heel oud. Van mijn gitaar ga ik geen afstand nemen. Hij klinkt heel mooi”.

Met 72 jaar oud blijft het indrukkend dat Coffi elk weekend de liefhebbers weer blijft vermaken. Toch ziet de muzikant ook een dreiging. Niet van andere muzikanten die er willen spelen, maar van de zeespiegel. Coffi legt uit: ,,Ik zie de zeespiegel hard stijgen. Het water komt omhoog. Het gaat nu richting het restaurant. Ik hoop in de toekomst dat de regering er wat aan gaat doen. Want als ik iets graag wil, is het de komende dertig jaar op deze plek hier ook kunnen spelen”.