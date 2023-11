Miss Bonaire Ruby Pouchet: ,,Ik houd van mijn eiland”

Afgelopen jaar werd Ruby Pouchet verkozen tot miss Bonaire 2022. Het Bonairiaanse model met een Venezolaanse familieachtergrond woont al haar hele leven op het eiland. Dit jaar mocht zij namens Bonaire uitkomen op de Miss Grand International in Vietnam. Pouchet die met een prachtige ervaring op zak afgelopen weekend terug kwam liet aan Bonaire.nu weten: ,,Ik ben trots dat ik Bonaire op de kaart heb gezet. Ik houd van mijn eiland”.

Maar liefst drie weken bracht Pouchet door in Azië. In Vietnam waren 70 modellen uitgenodigd om mee te doen aan de Miss Grand International 2023. In Ha Noi, Halong Bay, Da Nang, Hoi An, Hue en Ho Chi Minh City gingen de dames de beauty-wedstrijd met elkaar aan. Voor Pouchet was het haar eerste keer. De prachtige ervaring die het haar bracht, zal de Miss levenslang met zich meedragen: ,,De Miss Grand International is een groot evenement. In Vietnam was er niemand die van het eiland Bonaire had gehoord. De lokale bevolking was zo gastvrij voor mij. Ik voelde me als een bekendheid hier. Trots ben ik dat ik dit namens Bonaire heb mogen doen”.

Ik heb Bonaire hier op de kaart gezet — Ruby Pouchet na de Miss Grand International

Groot gebracht in Bonaire

We gaan 28 jaar terug in de tijd. Pouchet’s familie is afkomstig uit Venezuela, maar woonachtig op Bonaire. Dochter Ruby werd geboren. Op jonge leeftijd vertrok zij richting Curaçao en de Verenigde Staten. Toch keerde Pouchet terug. Op negen jarige leeftijd kwam zij naar Bonaire om ‘groot’ te worden. Op zestienjarige leeftijd ging zij uiteindelijk naar Houston, Texas. Hier behaalde ze haar bachelor Communicatie. Bij Stinapa op Bonaire kreeg Pouchet een baan aangeboden. Hier is zij nu verantwoordelijk voor de communicatie van de natuurorganisatie.

Maar liefst 70 landen deden mee aan de Miss Grand International 2023. Ruby Pouchet (tweede van links) vertegenwoordigde Bonaire. Foto: Miss Grand International

Dat Pouchet pas op 27-jarige leeftijd in aanraking kwam met de Missverkiezing, had vooral te maken met de steun van haar moeder. Haar dochter twijfelde, maar besloot na advies van haar familie om uiteindelijk toch de keuze te maken: ,,Het heeft lang geduurd dat ik mij heb ingeschreven voor de Miss Bonaire verkiezing. De organisatie had me al een aantal keer benaderd, maar elke keer heb ik dat verzoek afgewezen. Toch twijfelde ik. Want als ik ‘oud’ zou zijn, zou ik dan spijt krijgen? Uiteindelijk heb ik besloten het toch te doen. In 2022 won ik de titel Miss Bonaire. Achteraf ben ik zo blij geweest dat ik heb mee gedaan”.

Het veranderde haar leven. Pouchet werd op het eiland uitgenodigd door verschillende organisaties. Haar aanwezigheid werd vaak positief beantwoord. Steeds meer bewoners op Bonaire gingen Pouchet volgen en haar supporten.

De stranden, de rust en de natuur zijn voor mij heel veel waard. Ik houd van mijn eiland —Ruby Pouchet legt uit waarom zij Bonaire niet wil verlaten

Omgaan met angst

Menig deelnemer die meedoet aan een missverkiezing zal blij zijn dat ze daar aan mee mogen doen. Dat je uiteindelijk ook nog de titel krijgt als ‘mooiste Miss’, is een bijzondere eer. Toch was er voor Pouchet nog een andere reden dat zij zo blij was met de deelname aan de verkiezing in Bonaire: ,,Een van mijn grootste angsten in mijn leven was om in de belangstelling te staan op een podium. Praten tegen een grote groep mensen vond ik lastig. Mensen kunnen dan namelijk over je oordelen. Positief, maar ook negatief. Het omgaan met kritiek vond ik heel moeilijk. Door de Missverkiezing heb ik hier mee leren omgaan”.

In zes verschillende shows droeg Pouchet verschillende kledingstukken. Foto: Miss Grand International

Trots om voor Bonaire uit te komen

De Miss Bonaire overwinning, zorgde ervoor dat Pouchet de kans kreeg om mee te doen aan een internationale Missverkiezing. Begin Oktober vertrok zij richting Azië. In zes steden werden verschillende shows met verschillende thema’s georganiseerd. Uiteindelijk was de finale in Ho Chi Minh City. Pouchet haalde de finale niet, maar keek met veel tevredenheid terug op de verkiezing: ,,Ik was nog nooit in Vietnam geweest. De hele ervaring die ik in dit land heb gekregen vond ik prachtig. Dat ik voor Bonaire mocht uitkomen, daar was ik heel trots op. In een van de ‘National Costume shows’ was ik als een soort Flamingo gekleed. Het was allemaal heel speciaal”.

Winnen deed Ruby Pouchet niet. Wel kreeg zij een geweldige ervaring tijdens de Miss Grand International 2023. Foto: Miss Grand International

Familie in tranen

De Miss Grand International trok uiteindelijk meer dan 13 miljoen kijkers. Het bracht Pouchet internationale bekendheid. Niet alleen werd zij bekend, ook werd Bonaire meer op de kaart gezet: ,,Meedoen in Vietnam heeft er voor gezorgd dat ik een droom kon waarmaken. Bonaire heb ik meer internationale bekendheid gegeven. Mijn vader, moeder, vriend en familie waren afgereisd naar Azië om mij aan te moedigen. Ik vond het prachtig om te zien dat mijn ouders moesten huilen. Ze waren trots op mij. Niet alleen had ik veel geleerd als persoon. Ook was ik blij dat ik hen dit kon bieden”.

Afgelopen weekend keerde Pouchet terug naar Bonaire. Met een tas vol ervaring en een mooi verhaal werd zij verwelkomt door een grote groep vrienden, familie en supporters op het vliegveld. Toch lijkt het internationale avontuur niet te betekenen dat Pouchet het eiland gaat verlaten. Haar hart ligt en blijft op het eiland: ,,Ik krijg vaker de vraag waarom ik eigenlijk in Bonaire blijf. De stranden, de rust en de natuur zijn voor mij heel veel waard. Vertrekken ga ik dan ook niet. Ik houd van mijn eiland”