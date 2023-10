Biketeam KPCN versterkt 

KRALENDIJK – Recentelijk is het biketeam van het Korps Politie Caribisch Nederland versterkt met vijf recent gecertificeerde agenten. Daarnaast heeft het KPCN ook een totaal van zes nieuwe fietsen in ontvangst genomen.

Hiermee is het biketeam met zes herkenbare politiefietsen versterkt, waarmee het korps in totaal 14 fietsen tot zijn beschikking heeft. Volgens KPCN zal hiermee meer politie op de fiets op de Bonairiaanse wegen te zien.

Het Biketeam bestaat sinds 2009 en is een team van gecertificeerde agenten die speciale trainingen volgen, gegeven door ‘bike instructeur’ Suandy Clarenda, om als biker op de juiste wijze op te kunnen optreden wanneer dit nodig is. Doel hiervan is om de zichtbaarheid van de politie te vergroten.

Eén van de grootste voordelen van een biketeam is dat het heel mobiel is. Agenten kunnen snel omdraaien en zich makkelijk begeven tussen een menigte, smalle steegjes en straten. “Daarom is het biketeam perfect om tijdens het cruiseseizoen of andere activiteiten waarbij veel mensen op straat zijn te patrouilleren. Als er iets gebeurt kunnen ze zich makkelijk verplaatsten naar gebieden waar het afgezet is of waar men niet (snel) met de auto kan komen. Verder zijn ze goed zichtbaar en laagdrempelig om te benaderen. Zo staat de politie dichter bij het publiek”, zegt KPCN over het fietsteam.

Regatta

Volgens KCPN zal ook tijdens het Regatta Festival het biketeam actief zichtbaar zijn op de lokale wegen.