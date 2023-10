Goed nieuws: De TUI Ticket Sale is weer begonnen. Tijdens deze ticket sale kun je vliegtickets met korting reserveren. Een mooi moment om jouw reis naar Bonaire (of naar Nederland) te boeken. Met de kortingscode verderop in dit artikel krijg je ook nog eens 10 procent extra korting op jouw vliegticket. Lees hier hoe jij gebruik kunt maken van deze actie.

Droom jij ook van een heerlijke vakantie naar Bonaire? Dan is dit hét moment om jouw vliegticket te boeken. TUI biedt namelijk tijdens haar ticketsale flinke korting op vliegtickets. Bekijk hier de beste deals voor een vliegreis naar Bonaire. Zo heb je al goedkope vliegtickets vanaf 600 euro per persoon voor een retour van Amsterdam naar Bonaire. Daar komen nog 15 euro boekingskosten per boeking bij.

Maar tijdens de TUI Ticket Sale kun je nog meer korting krijgen. Gebruik daarvoor kortingscode SALE23 en je krijgt ook nog eens 10 procent korting op jouw vliegticket. Kijk direct op de website op welke prijs jij uitkomt voor een retourvlucht van Amsterdam naar Kralendijk op Bonaire of in omgekeerde richting natuurlijk.

Hoe gebruik je de kortingscode

Ga naar de website van TUI. Kies de gewenste vliegdata op de website. Nadat je de juiste heenreis- en terugreisdatum hebt ingevuld, klik je op Doorgaan. Kies vervolgens het zitcomfort en de bagage. Ga verder en voer jouw geboortedatum in en kies of je je wilt verzekeren voor jouw vakantie.

Je voert de kortingscode in tijdens het boekingsproces bij het veld Persoonsgegevens. Bovenin staat het vakje Kortingscode en daar vul je SALE23 in. Rechts bovenin het scherm zie je dat de prijs van het vliegticket direct wijzigt naar 555 euro voor een retourvlucht van Amsterdam naar Bonaire voor 1 persoon inclusief boekingskosten. Nadat je alle persoonlijke gegevens hebt ingevuld en op akkoord hebt geklikt kom je op de betaalpagina uit. Daar kun je kiezen uit verschillende betaalmethoden. Nadat je betaald hebt, wordt jouw boeking definitief.

Voor het bedrag van 555 euro zit je tijdens de vluchten van Amsterdam naar Bonaire en terug in een standaardstoel en reis je met alleen handbagage. Ook zijn de verzekeringen die je kunt afsluiten hierbij niet inbegrepen, maar wellicht heb je al een doorlopende reis- en annuleringsverzekering, dan zijn deze overbodig. Natuurlijk kun je tijdens het boekingsproces tegen meerprijs een upgrade boeken naar een comfort stoel, bagage bijboeken en verzekeringen afsluiten.

De TUI Ticket Sale duurt nog tot en met 24 oktober aanstaande, dus wees er snel bij! Vol is vol! Boek vandaag nog jouw vliegticket op de website van TUI.

Dit artikel bevat affiliatelinks