Werkzaamheden aan dak sportcomplex Jorge Nicolaas afgerond 

KRALENDIJK – Bonaire Overheidsgebouwen N.V. (BOG) heeft de renovatiewerkzaamheden aan het dak van Sporthal Jorge Nicolaas succesvol afgerond.

Er is in een week tijd ruim 500 vierkante meter aan duurzame dakplaten gelegd, die zo’n 40 jaar mee kunnen. De platen zijn namelijk dikker dan gebruikelijk, waarbij zij tegen een stootje kunnen. Daarnaast hebben de nieuwe platen ook een speciale coating in verband met de bescherming tegen het warme zeeklimaat. Ook de dakgoten zijn vervangen.

BOG en Indebon bedanken de gebruikers voor hun geduld en wensen de gemeenschap van Bonaire veel plezier met het sporten.