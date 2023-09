Politie Bonaire bezorgd over in brand gestoken auto’s

KRALENDIJK – De politie op Bonaire is bezorgd over een reeks uitgebrande voertuigen in de Kaya Hulanda.

Afgelopen maandag stonden in de Kaya Hulanda opeens twee auto’s in de brand, terwijl er op donderdag in de nachtelijke uren melding werd gemaakt van nog een auto die in brand stond.

De brandweer was snel ter plaatse gekomen en wist het vuur te doven. Er is niemand gewond geraakt bij de branden. Agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) hebben ter plaatse enkele artikelen in beslag genomen voor het onderzoek.

Tips

Het KPCN vraag inwoners die iets gezien of gehoord hebben dit melden via 715 8000 of anoniem via de anonieme tip lijn, 9310.