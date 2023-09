Aruba onderzoekt gebruik van digitale paspoorten op smartphones

ORANJESTAD – Aruba is momenteel bezig met het onderzoeken van de implementatie van een digitaal paspoort op je smartphone. Dit innovatieve initiatief is gericht op het vereenvoudigen van reis- en identificatieprocessen.

SITA, een toonaangevende IT-provider voor de luchtvaartindustrie, heeft samen met de regering van Aruba met succes de implementatie van digitale identificatie-verificatietechnologie gedemonstreerd, waardoor de noodzaak voor passagiers om fysieke paspoorten te tonen bij aankomst op het eiland kan worden geëlimineerd.

Tijdens een keynote discussion op een conferentie in Montreal, afgelopen week, benadrukten dit bedrijf en de directeur van Immigratie Aruba, dat de ontwikkeling van digitale reisidentificatie passagiers in staat stelt om een veilige digitale versie van hun fysieke paspoort op hun telefoon te creëren, in overeenstemming met de normen van de International Civil Aviation Organization, ICAO.

Permanent

Na een reeks succesvolle tests, waarbij gebruik werd gemaakt van digitale identificatie of Digital Travel Credentials (DTC) ontwikkeld door SITA en hun partner Indicio, hoopt de regering van Aruba permanent digitale identificatie te kunnen implementeren voor bezoekers die naar Aruba komen. Daarmee zou Aruba een van de eerste landen ter wereld zijn die dit doen.

In maart hebben beide partijen gedemonstreerd dat passagiers die aankwamen op de Internationale Luchthaven Reina Beatrix de mogelijkheid hadden om hun reisautorisatie aan te vragen via een vereenvoudigd proces dat de noodzaak van handmatige invoer van reisdocumentgegevens op papier elimineerde.

Bij het gebruik van digitale identificatie kan de passagier toestemming geven om relevante gegevens direct te delen vanuit hun ‘digitale portemonnee’ op hun telefoon met verschillende entiteiten gedurende hun reis, vanaf hun aankomst tot andere contactpunten zoals hotels of autoverhuurbedrijven.