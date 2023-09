Groei toerisme Bonaire stagneert in augustus

KRALENDIJK – De groei van het toerisme op Bonaire vertoont een stagnatie, met 11.191 verblijfsbezoekers in augustus 2023 tegenover 11.582 in dezelfde maand vorig jaar. Een daling in luchtvaartcapaciteit en wijzigingen in het type vliegtuig door KLM zijn medeoorzaken. De meeste bezoekers blijven uit Nederland en de VS komen.

De voorlopige cijfers voor augustus 2023 laten een afname zien in vergelijking met augustus 2022 en 11.900 bezoekers in augustus 2019. Met name de luchtvaartsector kende uitdagingen; KLM verving hun Boeing 777-vliegtuigen door Airbus-vliegtuigen en stoelen op vluchten tussen de ABC-eilanden zijn schaarser geworden.

Nederlanders vormden het merendeel van de toeristen met 5760 bezoekers, ofwel 51,5% van het totaal. De VS volgt met 21% van de verblijfsbezoekers, goed voor 2354 personen. Curaçao blijft ook een belangrijke bron van toeristen met 14,3% van het totaal. Andere landen die significant bijdroegen aan het toerisme zijn onder andere Canada, Duitsland, Aruba, België, Zwitserland, Colombia en het VK. Duitsland, met 207 bezoekers in augustus, bleek een opvallend sterke markt.

De populairste leeftijdscategorie onder bezoekers ligt tussen de 45 en 54 jaar. Dit toont aan dat Bonaire met name aantrekkelijk is voor reizigers van middelbare leeftijd die diversiteit in hun vakantie zoeken. Voor Amerikaanse bezoekers komen de meesten uit staten als Florida, Californië en Texas. De Nederlandse toeristen zijn vooral afkomstig uit de noordelijke en zuidelijke regio’s, met een nadruk op Noord-Brabant.

In juli 2023 gaf het cruisetoerisme een extra boost aan het toerisme. Dankzij de aanleg van drie cruiseschepen brachten 14.732 cruisebezoekers een bezoek aan Bonaire.