Wederom meerdere aanhoudingen wegens rijden onder invloed

KRALENDIJK – Afgelopen weekend zijn er wederom een aantal bestuurders van auto’s aangehouden wegens het rijden onder invloed van alcohol.

In de avonduren op zaterdag 2 september werd een 23-jarige man aangehouden wegens het rijden onder invloed en een 39-jarige man aangehouden wegens mishandeling met een wapen. Beide verdachten waren betrokken bij een vechtpartij bij een horecagelegenheid aan de Kaya Neerlandia. Bij aankomst van de patrouille reed de 23-jarige verdachte weg en werd gestopt ter controle.

Tijdens de controle kon waargenomen worden dat de verdachte met dubbele tong sprak en onvast ter been was. Er werd een blaastest bij de verdachte afgenomen. Doordat hij sporen van bloed op zijn kleding had werd hem gevraagd wat er was gebeurd. De verdachte verklaarde dat hij door een andere man met een bierflesje was geslagen. Hiervoor wilde hij een aangifte indienen. De verdachte had ook een diepe snijwond op zijn hand. De ambulance kwam hiervoor ter plaatse en nam de verdachte mee naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Hierna werd de verdachte naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. De andere verdachte werd op de locatie aangehouden.

In de nachtelijke uren op zaterdag 2 september werd een 63-jarige man aangehouden voor openbare dronkenschap. De verdachte was in zijn auto, die midden op de weg aan de Kaya Papa Cornes stond, aan het slapen. Bij aankomst van de patrouille werd de man gevorderd uit de auto te stappen. Hierbij werd waargenomen dat de man met een dubbele tong sprak, zijn adem naar alcohol rook en dat hij onvast ter been was. De verdachte kon de blaastest waaraan hij werd onderworpen niet juist voldoen. Hij werd naar het bureau gebracht ter ontnuchtering. De auto werd ook ter bewaring naar het politiebureau gebracht.

Rond 18:20 uur op zondag 3 september werd een 51-jarige man aan de Kaya Bareta aangehouden wegens het rijden onder invloed. Een pick-up die met twee lekke banden op hoge snelheid langsreed, werd door een patrouille gestopt voor een controle, maar ook omdat het gevaarlijk is om met lekke banden op hoge snelheid te rijden. De documenten van de bestuurder waren in orde, maar men kon een sterke alcoholgeur waarnemen. Er werd een blaastest met de bestuurder gedaan waaruit bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Hierop werd hij aangehouden en werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Op zondag 3 september werd een 56-jarige man aangehouden wegens rijden onder invloed. De bestuurder reed slingerend op de Kaya Macario (Cai) Sint Jago en belandde op de verkeerde kant van de weg. Hierdoor werd hij door een patrouille gestopt voor een controle. Tijdens de controle kon waargenomen worden dat de bestuurder bloeddoorlopen ogen had waarop er een blaastest bij hem werd afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd hij aangehouden voor het rijden onder invloed.

In de avonduren op zondag 3 september werd een 35-jarige man aangehouden wegens het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte was betrokken bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya Korona. Bij de bestuurders van beide auto’s werd een blaastest afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd de verdachte aangehouden.