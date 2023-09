Herstelwerkzaamheden Gouverneur Debrotweg bijna klaar

KRALENDIJK- Het is de afgelopen weken wel even afzien voor automobilisten die van Sabadeco en Hato naar Playa rijden -of juist in omgekeerd- maar het resultaat mag er wezen.

Op zaterdagochtend werd al vroeg gewerkt aan het laatste stukje wet tot aan de rotonde van Hato. De Kaya Gobernador N. Debrot krijgt in secties een nieuwe asfaltlaag, waarbij steeds het oude wegdek wordt weggeschraapt. Vlak daarna legt de volgende machine de nieuwe asfaltlaag.

Door de gefaseerde aanpak wordt er steeds maar een beperkt stuk van de weg afgesloten. Het verkeer wordt over de zandwegen achter de wijk Hato omgelegd. In de avonduren is de weg meestal gewoon open.

Hoewel critici aangeven dat het in feite slecht gaat om een oppervlakkig herstel van slechts de asfaltlaag, zonder de structurele onderliggende problemen aan te pakken, zijn automobilisten die tussen Playa en de Noordelijk gelegen woonwijken heen en weer rijden al lang blij dat ze na ruim 20 jaar tijd zonder luid gerammel en soms levensgevaarlijke manouvres de weg over kunnen.

Speerpunt

Het MPB/UPB bestuurscollege heeft wegherstel gemaakt tot één van de speerpunten uit het beleid van deze bestuursperiode. Onder de nieuwe gedeputeerde van infrastructuur, Hennyson Thielman, lijkt sprake van een versnelling van de aanpak van de wegen die al tientallen jaren in een deplorabele staat verkeren.

Behalve het comfort van de weggebruikers, staat ook de verkeersveiligheid op het spel. Niet alleen zijn er steeds meer weggebruikers; er zijn ook steeds meer ongelukken. Behalve het slechte wegdek spelen daarbij overigens ook regelmatig een veel te hoge snelheid en alcohol een rol.