Politie arresteert 17-jarige verdachte bij huisinvallen op Bonaire

KRALENDIJK – Vandaag, donderdag 31 augustus, vonden er ’s ochtends vroeg twee gerechtelijke invallen plaats op Bonaire.

De eerste vond plaats in een huis gelegen in de wijk Nikiboko, en de tweede in een huis in Amboina. De invallen hebben betrekking op verdachten van overtredingen van de Wet Wapens en Munitie BES.

Bij de invallen zijn geen vuurwapens aangetroffen. Er zijn enkele items in beslag genomen, vermoedelijk afkomstig van diefstal. Ook is een 17-jarige man met de initialen J.R.K. in verband met de zaak gearresteerd. Het onderzoek naar de zaak is nog gaande.