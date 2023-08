Motorclub houdt rally op Bonaire voor goede doel

KRALENDIJK – De Iron Order Motorcycle Club organiseert voor de 25ste keer een bikeweek in de periode rondom Dia di Boneiru. Tijdens deze bikeweek wordt er een rally gehouden voor het goede doel. Daarnaast organiseert de club nog diverse andere activiteiten.

Deelnemers voor de rally kunnen zich aanmelden voor 45 USD per persoon. Daarvoor krijgen zij onder andere een T-shirt, een ontbijt en een lunch. Het geld dat met de rally door de motorclub genereerd wordt, wordt weer teruggegeven aan de gemeenschap doormiddel van donaties. Vorig jaar heeft de club 150 schooltassen met inhoud gedoneerd aan kinderen waarvan de ouders niet de financiële mogelijkheden hebben om deze spullen voor hun kinderen aan te schaffen.

Naast de rally zijn er nog een aantal andere evenementen gepland in de bikeweek. Zo is er op 8 september een avond met muziek en foodtrucks en op 9 september wordt er een karaoke avond gehouden.

De bikeweek is van 5 tot en met 10 september en vindt plaats bij Rentofun aan de Kaya Grandi. Tijdens de bikeweek worden er ook motorrijders van Aruba en Curaçao verwacht. Het evenement is niet alleen voor motorrijders bedoeld, maar iedereen is welkom. Aanmelden voor de rally kan via de Facebookpagina van de Iron Order Motor Club Bonaire.