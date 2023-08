Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) is actief op zoek naar pleegouders op Bonaire

KRALENDIJK – Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) is actief op zoek naar pleegouders, mensen met een groot hart om kinderen met een klein eigen netwerk te ondersteunen met praktische, logistieke, tijdelijke en langdurige opvang behoeftes.

Mensen die het leuk vinden om af en toe een kind de helpende hand te bieden wordt gevraagd zich te melden.

In de maand september staan jeugdzorgprofessionals wekelijks op zaterdag op verschillende locaties om hierover informatie te geven en mensen te werven die graag pleegouders willen worden.

Jeugdzorg is op zoek naar mensen die voor verschillende vormen van opvang kunnen zorgen bijvoorbeeld in het weekend, tijdens schoolvakantie en voor langdurige of crisis opvang.

Jeugdzorg kijkt eerst of een kind de nodige ondersteuning kan krijgen binnen het netwerk van het gezin. Maar sommige kinderen hebben een klein netwerk en daarom moet Jeugdzorg breder zoeken naar ondersteuning vanuit de samenleving.

Op zaterdag 2 september staat het team bij Bonaire Superstore, op 9 september bij Van den Tweel, op 16 september bij de markt bij Warehouse, op 23 september bij Pietersz en op zaterdag 30 september zijn ze in Rincon Nos Zjilea bij Mangazina di Rei en bij Taste of Bonaire.