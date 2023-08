Dierenasiel op Bonaire viert zondag 40-jarig bestaan

KRALENDIJK – Animal Shelter Bonaire bestaat deze maand veertig jaar. Dit gaat het dierenasiel vieren op zondag 27 augustus. Voor kinderen worden er allerlei activiteiten georganiseerd en er zal weer een markt met onder andere kinderboeken en speelgoed zijn.

Het feest wordt geopend met een optreden en workshop van Dance and More. Voor kinderen tot 12 jaar worden er allerlei spelletjes en activiteiten georganiseerd. Denk aan een verloting met prijzen, een springkussen en een fotomoment met Paw Patrol. Ook is er een markt met kinderkleding, boeken en speelgoed. Tijdens het feest zijn er ook snacks en drankjes te koop.

Animal Shelter Bonaire heeft in de afgelopen veertig jaar duizenden dieren opgevangen en verzorgd. Hun gratis sterilisatieprogramma heeft al meer dan 8.400 katten en honden behoed voor ongewenste nestjes. Met school- en onderwijsprogramma’s benadrukt het dierenasiel de juiste verzorging van dieren en het belang van sterilisatie en castratie van huisdieren.

De dag start om 10:00 uur en duurt tot 14:00 uur en wordt gehouden bij de Animal Shelter Bonaire aan de Kaminda Lugun 26. Kinderen zijn alleen welkom onder begeleiding van volwassenen. De toegang is gratis.