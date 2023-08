Meerdere aanhoudingen voor rijden onder invloed van alcohol op Bonaire

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft afgelopen dagen meerdere aanhoudingen verricht voor het rijden onder invloed van alcohol. In twee gevallen was er sprake van een eenzijdige aanrijding met een lantaarnpaal. Ook viel iemand door de mand tijdens een routinecontrole. Daarnaast werden tijdens een geplande alcoholcontrole nog eens drie personen aangehouden die onder invloed waren.

In de nachtelijke uren op zaterdag 19 augustus, werd een 47-jarige man op de Kaya Industria aangehouden voor het rijden onder invloed. Hij werd gestopt voor een routinecontrole waarna bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Naar aanleiding van het resultaat van een blaastest die werd afgenomen, werd hij aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse.

Rond 15:30 uur op zondag 20 augustus vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaminda Sorobon. Een pick-up reed door een onbekende oorzaak een lantaarnpaal omver en belandde in het struikgewas langs de weg. Het ambulancepersoneel checkte beide inzittenden op locatie en geen van beiden hoefden mee naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto was onvast ter been en sprak met dubbele tong. Naar aanleiding hiervan werd er een blaastest bij hem uitgevoerd, waarna hij werd aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De weg werd korte tijd afgezet zodat het elektriciteitsbedrijf zijn werkzaamheden voor wat betreft de lantaarnpaal kon verrichten.

Op zondag 20 augustus vond rond 18:00 uur een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaya Korona. De bestuurder van de auto verloor om onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen een lantaarnpaal. Tijdens het gesprek met de bestuurder kon waargenomen worden dat hij geen balans had en dat hij met een dubbel tong sprak. Daarom werd er een blaastest bij hem afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat werd hij aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Het betreft een 35-jarige man. De auto waarin hij reed werd in beslag genomen.

Geplande alcoholcontrole

In de avonduren van zondag 20 augustus heeft KPCN een verkeerscontrole op de Kaya Ir Randolph Statius van Eps gehouden, gericht op het gebruik van alcohol. Tijdens deze controle werden 32 bestuurders gecontroleerd op hun alcoholconsumptie door middel van een blaastest.

Tijdens deze controle zijn drie personen aangehouden wegens het rijden onder invloed. Het betreft een 31-jarige man, hij kreeg een rijverbod van 3 uur. Ook een 32-jarige vrouw werd aangehouden. Naar aanleiding van het resultaat van de blaastest werd haar rijbewijs ingevorderd. Tenslotte werd er een 22-jarige vrouw aangehouden; zij kreeg een rijverbod van 5 uur.