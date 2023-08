Herdenking en krans voor in 2016 omgekomen agent Bakx

KRALENDIJK – Op 17 augustus 2023 heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) stilgestaan bij het verlies van collega, vriend en agent, Ferry Bakx.

Door de Korpschef Alwyn Braaf en Hoofd Basispolitiezorg, Edwin van der Giessen, werd een krans gelegd bij het monument voor het gebouw van het politiebureau, waar samen met andere collega’s een minuut stilte werd gehouden.

Vandaag is het 7 jaar geleden dat politieman Ferry Bakx tijdens zijn dienst werd neergeschoten door een aantal Venezolaanse overvallers die een huis in de wijk Sabadeco wilden beroven. De agent die na een melding van de inbraak met de overvallers in een vuurgevecht terechtkwam, overleed dezelfde dag nog in het ziekenhuis.