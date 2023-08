United gaat naar drie vluchten per week tussen New York en Bonaire

KRALENDIJK – United Airlines voegt twee extra vluchten per week naar Bonaire toe aan haar vluchtschema. De extra vluchten vanaf New York (Newark) beginnen vanaf 10 januari 2024.

De nieuwe vluchten zullen op zondag en woensdag plaatsvinden, naast de al bestaande vlucht op zaterdag. Met de extra service biedt United nu in totaal 61 geplande retourvluchten aan tussen de Verenigde Staten en Bonaire van 10 januari 2024 tot en met 24 april 2024.

Momenteel vliegt United Airlines één keer per week vanaf New York en één keer per week vanaf Houston naar Bonaire. De extra vluchten zijn toegevoegd om te voldoen aan de sterke vraag naar reizen naar Bonaire.