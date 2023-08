Democratische Partij Bonaire viert 69-jarig bestaan

KRALENDIJK- Op donderdag 10 augustus heeft de Democratische partij op Bonaire haar 69-jarig bestaan gevierd.

Voor de gelegenheid werd een bezoek gebracht aan het standbeeld van Julio Abraham (†), waar zijn kleinkinderen een krans plaatsten, gevolgd door een Eucharistieviering in de Katholieke kerk te Antriol, geleid door pastoor Alphonsus Baak.

Tijdens de dienst benadrukte Baak het belang van gelijkheid en rechtvaardigheid in het leven. Ook riep hij de PDB op zich in te blijven zetten voor een rechtvaardige samenleving, waar ieder welkom is en zich thuis kan voelen.