Gang di Arte: ACE Foundation lanceert project voor jongeren van 13 tot 19 jaar

KRALENDIJK- Na het succes van de ACE Kids Club zowel in Bonaire als in Aruba, staat de Art Culture Education Foundation klaar om haar volgende project te lanceren, Gang di Arte Bonaire.

Het gaat om een project voor jongeren van 13 tot 19 jaar die kunstenaar willen worden. Bonaire is een eiland rijk aan talent, maar helaas zijn er beperkte kansen voor jongeren om hun talenten op een gestructureerde manier te ontwikkelen. In de eerste fase van Gang di Arte is er ruimte voor 30 jongeren om deel te nemen aan workshops in verschillende disciplines. In de eerste periode van Gang di Arte, die tot december zal duren, worden workshops aangeboden in vier disciplines: Dans, DJ, MC en contentcreatie voor sociale media, ook wel bekend als “Influencer.”

De workshops zullen worden gegeven door ervaren instructeurs in hun respectievelijke vakgebieden. Periode 1 loopt tot december en is verdeeld in drie fasen. In de eerste fase zullen deelnemers de workshops bijwonen. In de tweede fase zullen ze zich voorbereiden op een presentatie en in de derde fase zullen ze het “vervolgtraject” ingaan, waar ze workshops en taken zullen ontvangen om zich verder te ontwikkelen als kunstenaars. Ze zullen ook kansen krijgen om hun werk te presenteren in Bonaire, Aruba, Curaçao en Nederland. De presentaties buiten Bonaire maken deel uit van de culturele uitwisselingsovereenkomst tussen de organisaties op de ABC-eilanden en Kunstbende Nederland.

In de tweede periode, van januari tot juli 2024, zal Gang di Arte Bonaire workshops aanbieden in meer disciplines die vallen onder kunst en entertainment. “Een van de best betaalde groepen ter wereld zijn kunstenaars. Of het nu acteurs, zangers, DJ’s, choreografen, schilders, influencers, filmregisseurs en nog veel meer zijn. Maar het kost toewijding, werk en structurele kansen om deze talenten van jongs af aan te ontwikkelen. Deze markt is daar een kampioen in en de afgelopen jaren heeft Nederland ook de sociaal-economische waarde en het belang van de ontwikkeling van de artistieke sector erkend.”

Kunstbende Nederland

Het Gang di Arte Bonaire-project is grotendeels gebaseerd op het model van Kunstbende Nederland, een project dat al 32 jaar bestaat. Leden van Kunstbende volgen jarenlang verschillende workshops, en daarna houden elke regio in Nederland halve finales. Hierna strijden de winnaars van elke regio nationaal in het Young Creators Festival. Dit geeft hen de mogelijkheid om te presenteren en ervaring op te doen op het podium. Kunstbende-leden hebben toegang tot een netwerk van meer dan 5000 leden. Dit biedt kansen om samen te werken en van elkaar te leren. Verschillende artiesten die de Kunstbende-competitie hebben gewonnen, hebben zich blijven ontwikkelen en verschillende niveaus van populariteit bereikt, zowel in Nederland als internationaal. Dit omvat onder andere DJ en producer Martin Garrix en zanger Duncan Laurence. Dit is iets wat we ook voor Bonaire willen bereiken.

ACE Foundation roept jongeren op die DJ, MC, Danser of Influencer willen worden om contact op te nemen met de ACE Foundation via telefoonnummer +599790-0155, Facebook-pagina ACE Bonaire of e-mail [email protected]. Inschrijvingen zijn open vanaf nu tot 25 augustus 2023.