Samenwerking moet leiden tot beschikbaarheid kwaliteitsbonbons op Bonaire

KRALENDIJK- Chocoladeliefhebbers Bonaire kunnen binnenkort weer hun hart ophalen als het gaat om de beschikbaarheid van bijzondere, lokaal gemaakte bonbons.

“Deze week beginnen we met een nieuwe samenwerking met een eweldige chef op Bonaire. Jeroen, eigenaar van Restaurant At Sea, is zojuist een gloednieuw chocoladebedrijf gestart. Hij maakt prachtige bonbons en crème truffels”, zegt Sweetie Bakery over de samenwerking met Jeroen van der Steen.

De bonbons zullen 7 dagen per week verkrijgbaar bij Sweeti Bakery. Overigens zijn Sweetie en Van der Steen niet de eersten die chocolaatjes in het luxere segment gaan aanbieden. Eerder opende Bonbons Bonaire een speciaalzaak voor bonbons en bijzonder gebak aan de Kaya Nikiboko Zuid, maar sloot naar enige tijd weer haar deuren.