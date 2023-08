Elf verkeersongevallen op Bonaire op dezelfde dag

KRALENDIJK – Op donderdag hebben in totaal elf verkeersongevallen plaatsgevonden, waarvan vijf ernstig. Er viel een dode in het verkeer, hiervan wordt aangenomen dat het om een hartstilstand ging tijdens het rijden.

Het eerste ongeval vond plaats om drie uur in de ochtend op Kaya Gobernador N Debrot. De chauffeur verloor de controle over zijn voertuig en botste tegen een lichtpaal. Door de kracht van de impact vloog de auto in brand.

De bestuurder wist op tijd aan het brandende voertuig te ontsnappen. Het ambulancepersoneel arriveerde snel ter plaatse en begon onmiddellijk met het verlenen van medische zorg. Intussen startte de brandweer met bluswerkzaamheden.

Nadat de eerste hulp ter plaatse was verstrekt, is de chauffeur en zijn passagier voor verder medische behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

Onwel

Rond 10 uur vond er een tweede ongeval plaats. Dit gebeurde op de Santa Barbara weg. De bestuurder van een auto werd vermoedelijk onwel achter het stuur en botste op twee voertuigen. Toen de politie op de plaats van het ongeval arriveerde, begonnen deze met reanimatie en na enige tijd nam het ambulancepersoneel het over.

De ambulance vervoerde het slachtoffer naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Even later werd bekend dat de chauffeur zeer waarschijnlijk aan een hartstilstand is overleden en dus niet wordt gezien als verkeersdode. Het gaat om de Amerikaan Steward K die al vele jaren op Bonaire woonde en een bekende was in de duikwereld op het eiland.

Motor en auto

Rond het middaguur vond er een ongeluk plaats waarbij een auto en een motorrijder tegen elkaar waren gebotst. Dit gebeurde op de Macario Sint Jago. De motorrijder was gewond geraakt. Het ambulancepersoneel verleende het slachtoffer eerste hulp, waarna deze naar het ziekenhuis werd vervoerd voor medische behandeling.

Scooter

Rond 5 uur ’s middags vond er opnieuw een ongeval plaats op de Gob. N. Debrot. Bij aankomst van de politie op de plek van het ongeval troffen ze een scooter en een SUV aan die tegen elkaar waren gebotst.

Direct werd het commandocentrum gevraagd een ambulance naar de plek te sturen, waar bij aankomst de paramedici de scooterrijder direct eerste hulp verleenden alvorens hem naar het ziekenhuis te vervoeren voor geavanceerde medische behandeling.

Vermoedelijk speelde het niet verlenen van voorrang een rol in dit ongeval.

Twee pick-ups

Rond 7 uur ’s avonds werd het politiebureau geïnformeerd over een ander ongeval dat opnieuw plaatsvond op Kaya Gobernador Debrot. Bij aankomst op de plaats van het ongeval, stuitte de patrouille op twee pick-ups die waarschijnlijk door het niet verlenen van voorrang tegen elkaar waren gebotst, met aanzienlijke materiële schade tot gevolg.

Na de botsing tussen de twee pick-ups, botste één van hen tegen een derde voertuig, terwijl een duiktank die in de andere pick-up lag, tegen nog een ander voertuig sloeg en het glas ervan brak.

De overige ongevallen zijn gemeld, maar hadden geen grote schade of letsel tot gevolg.