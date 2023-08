INDEBON organiseert ‘Back to School Bash’

KRALENDIJK – INDEBON gaat een evenement organiseren met de naam ‘Back 2 School Bash’. Het evenement is speciaal bedoeld voor kinderen.

Het evenement zal plaatsvinden op 14, 16 en 18 augustus. De organisatie FBSB zal een actieve rol spelen in het honkbal- en softbalevenement. De verwachting is dat voetbal en honkbal 5 zeer interessant zullen zijn. In honkbal 5, kunnen vijf spelers tegelijkertijd op het veld staan. De dag zal bestaan uit trainingssessies en uitleg over de regels, gevolgd door diverse wedstrijden. Registraties zijn mogelijk via de Facebook-pagina of persoonlijk op het kantoor van INDEBON.

Kinderen moeten kiezen welke sport ze willen spelen. Wel is er maar plaats voor een totaal van 120 kinderen deelnemen. De deelnemende kinderen krijgen eten en drinken tijdens de dag.

Inschrijven

Inschrijven kan online, maar ook bij het kantoor van INDEBON. De inschrijving is gratis.