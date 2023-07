Saba viert Carnaval

THE BOTTOM – Een week na de viering van carnaval op buureiland St.-Eustatius, wordt dit weekeinde carnaval gevierd op het kleinste BES-eiland, Saba.

Verdeeld in vier groepen trokken de carnavalsvierders op zaterdag door de straten van hoofdstad The Bottom. Hoewel kleiner dan het carnaval op de buureilanden, hebben deelnemers aan de optocht altijd veel plezier.

Opvallend dit jaar was de vertegenwoordiging van de diverse etnische groepen in de optocht, waaronder vertegenwoordigers van de relatief grote Colombiaanse en Filipino immigranten. Er waren ook enkele carnavalsliefhebbers overgekomen uit St.-Eustatius om het carnaval op Saba nog eens dunnetjes over te doen.