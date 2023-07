Esther Littman overhandigt door haar geschreven boek aan TCB-directeur Miles Mercera

KRALENDIJK – Esther Littman-Oliviera, die samen met haar inmiddels overleden man Steven Littman de basis legde voor Littman Jewelers op Bonaire, heeft het door haar geschreven boek ‘Rooted on Bonaire, a Dream Realized’, overhandigd aan de directeur van Tourism Corporation Bonaire (TCB), Miles Mercera.

In haar boek, “Rooted on Bonaire, a Dream Realized”, verhaalt Littman-Oliviera over de verhuizing naar Bonaire en het leven dat zij daar samen met haar man en haar kinderen opbouwden. Het leven, liefde, en de diepe band met het eiland.

“Wat echt mijn hart verwarmt, is de manier waarop Esther haar liefdesverhaal deelt en eer betoont aan het nalatenschap van Steven Littman”, zegt Mercera over het boek. “Ik raad iedereen van harte aan het boek zelf te lezen. Het is echt een inspirerend verhaal en een getuigenis van hoe mooi het leven kan zijn”.