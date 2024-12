Nieuws uit Nederland Veertig visies op zeventig jaar Statuut voor het Koninkrijk Redactie 11-12-2024 - 2 minuten leestijd

De drie gezaghebbers van de BES-eilanden, Jonathan Johnson, Alida Francis en John Soliano nemen het boek samengesteld door René Zwart en Glenn Thodé in ontvangst. Foto: ADCaribbean

DEN HAAG – ‘Last of lust?’ is de titel van een bundel waarin veertig stakeholders uit alle delen van het Koninkrijk hun visie geven op de betekenis van het op 15 december zeventig jaar bestaande Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Samenstellers René Zwart en Glenn Thodé hebben bij het uitnodigen van gastschrijvers gekozen voor een bredere dan een staatsrechtelijke benadering door bijvoorbeeld ook de nieuwe generatie volgers van de koninkrijksrelaties het woord te geven. Door de sterk uiteenlopende achtergronden van de auteurs en de daaruit voortvloeiende variatie in invalshoeken en overtuigingen krijgt de lezer een kleurrijk mozaïek aan beschouwingen voorgeschoteld, variërend van juridisch doorwrocht tot lichtvoetig, van opiniërend tot ronduit activistisch, van nuchter tot hartstochtelijk en alles wat daar tussenin zit.

Er zijn bijdragen opgenomen van onder meer voormalig minister-presidenten Don Martina, Maria Liberia-Peters, Etienne Ys, Suzy Camelia-Römer, Henny Eman en Mike Eman, oud- en actieve parlementariërs, vicepresident van de Raad van State voor het Koninkrijk Thom de Graaf, de voor onafhankelijkheid strijdende James Finies (Bonaire) en Rhoda Arrindell (Sint Maarten), Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, de Surinaamse schrijfster Cynthia Mc Leod, oud-minister Jan Pronk die graag had gezien dat de Nederlandse Antillen tegelijkertijd met Suriname het Koninkrijk had verlaten en Tweede Kamerlid Peter van Haasen van regeringspartij PVV.

Op de vraag of het Statuut een last of lust is, geeft de bundel geen eenduidig antwoord opgeleverd. “Als er al een rode draad is, is dat de constatering dat het Statuut verbindt en tegelijkertijd verdeelt. Maar ook dat de ‘grondwet van het Koninkrijk’ ondanks zeventig jaar praktiseren – of, zo men wil, worstelen – springlevend is”, aldus de samenstellers.

De 232 pagina’s dikke bundel wordt geopend door dichter Walter Palm (Curaçao) op wiens gedicht de omslag is geïnspireerd, het voorwoord is van oud-voorzitter van het Comité Koninkrijksrelaties Pieter van Vollenhoven.

Gratis downloaden

Emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis Gert Oostindie sluit de rij. De bundel is in een kleine oplage gedrukt, maar is als e-boek of pdf voor iedereen gratis te downloaden van www.dossierkoninkrijksrelaties.nl.

