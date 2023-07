Curaçaose geneeskundestudente geeft studievoorlichting op Aruba, Bonaire en Curaçao

KRALENDIJK – De van Curaçao afkomstige geneeskundestudente Sheeney Magdalena studeert sinds 2019 aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Om jongeren op de ABC-eilanden beter te kunnen informeren over de studie geneeskunde heeft ze een studievoorlichtingscampagne opgezet. Hierover schrijft ze in een blog.

Toen Magdalena zelf jong was en nog op Curaçao woonde, vond ze het lastig om studievoorlichting te vinden. Daarom heeft ze nu, samen met iemand van de communicatieafdeling van de universiteit, een campagne opgezet om jongeren op de eilanden te informeren.

Tijdens de studievoorlichtingscampagne worden er workshops georganiseerd voor de jongeren op de eilanden. Samen met de VU heeft ze ook plannen om op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius studievoorlichting te gaan geven.

Over de studievoorlichtingscampagne schrijft Madalena een blog die je hier kunt lezen.