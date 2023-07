Doktersassistenten op Bonaire verhogen zorgkwaliteit door opleiding in triage

KRALENDIJK – Om de zorgkwaliteit te verbeteren zijn er onlangs opleidingen voor doktersassistenten georganiseerd binnen de huisartsenpraktijken op Bonaire. Doktersassistenten gaan patiënten nu vragen naar hun gezondheidsklachten als ze een afspraak willen maken. Zo kan de doktersassistente inschatten of er bijvoorbeeld sprake is van spoed. Of misschien kan de assistente zelf een goed advies geven en hoeft de patiënt daarvoor de dokter niet zelf te zien. Zo krijgen patiënten de juiste zorg op het juiste moment.

Deze methodiek om de hulpvraag van patiënten systematisch te onderzoeken staat bekend als triage. Deze triage opleiding werd gegeven door Omaira Nicolaas, een ervaren triagist van Primary Care Caribbean, aan doktersassistenten op Bonaire. Nicolaas deelde haar kennis en ervaring op verzoek van de huisartsen.

Dr. Adrienn Vegh, een huisarts, onderstreepte het belang van triage in de huisartsenpraktijk. “Het is cruciaal dat we geen spoedeisende klachten van patiënten missen. Daarom is de zorgvuldige uitvraag van patiëntklachten door de assistente van groot belang. Opleiding op dit gebied is essentieel voor de kwaliteit van de zorg. Bovendien stimuleert opleiding het enthousiasme om samen te werken aan betere zorg binnen de praktijk. Om die reden heb ik ook deelgenomen aan de opleiding,” zei Dr. Vegh.

De doktersassistenten hebben hun opleiding afgesloten met een certificaat. Gezien de snelle ontwikkelingen in de gezondheidszorg worden er de komende tijd meer waardevolle cursussen voor zorgprofessionals gepland. De positieve motivatie van de zorgverleners in de huisartsenpraktijk om deel te nemen aan deze deskundigheidsbevordering is zeer bemoedigend.