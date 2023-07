Flamingo luchthaven neemt nieuwe bagageband in gebruik

KRALENDIJK – Vrijdagmiddag 21 juli is de eerste bagage afgeleverd op de nieuwe, grotere bagageband van Flamingo Airport.

De passagiers van EZ Air vlucht 677 uit Curaçao konden in de ochtend als eerste hun bagage van de nieuwe band afhalen. Deze nieuwe en grotere bagageband in de aankomsthal biedt meer ruimte aan passagiers en afhandelaren, waardoor het aankomstproces voor iedereen sneller en aangenamer kan verlopen. Tijdens het installeren van de band werd tegelijkertijd ook de aankomsthal vergroot, waardoor de aankomstcapaciteit voor grotere vluchten en op piekmomenten verbetert.

De verbouwing is precies volgens planning verlopen, waardoor de band op tijd in gebruik kon worden genomen en de tijdelijke situatie zo kort mogelijk heeft geduurd. De tijdelijke bagagefaciliteiten hebben goed gefunctioneerd waardoor het gelukt is om tijdens de werkzaamheden het bagageproces van alle aankomende vluchten goed uit te voeren.

Geweldig werk

“We danken de passagiers en alle partijen op de airport voor hun begrip tijdens de bouw, en ik ben erg blij dat de passagiers nu van de nieuwe band en vergrote hal gebruik kunnen maken. Er is door ons team en door de leverancier geweldig werk geleverd. Op deze manier bieden we passagiers meer service bij aankomst op Flamingo Airport,” aldus de directeur van de luchthaven, Maarten van der Scheer.