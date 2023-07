CBS: Leven Bonaire flink duurder in tweede kwartaal 

KRALENDIJK – In het tweede kwartaal van 2023 zijn consumentengoederen en -diensten op Bonaire 4,6 procent duurder geworden in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze stijging volgt op een inflatie van 4,5 procent in het eerste kwartaal.

Naast de jaarlijkse vergelijking, zag Bonaire een stijging van de prijzen met 1,9 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. De huren en de prijzen van nieuwe en tweedehands auto’s waren belangrijke drijvende krachten achter deze inflatie.

Benzineprijzen stegen dit kwartaal ook met 4,9 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Verder stegen de prijzen voor voedingsmiddelen in het tweede kwartaal met 1,1 procent, terwijl de prijzen voor verse groenten met 5,5 procent daalden.