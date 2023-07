Marechaussee en politie van Caribisch Nederland opgeleid als schipper voor nieuwe patrouilleboot

KRALENDIJK – Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en de politie van Caribisch Nederland hebben met succes een schippersopleiding afgerond op Bonaire. Deze training, bekend als de Boatmaster 3 opleiding, maakt hen klaar om als schipper te werken op een nieuwe patrouilleboot. Volgens de planning begint dit vaartuig in oktober met patrouilleren.

Tijdens de acht dagen durende training leerden de medewerkers onder andere hoe ze een boot moeten besturen, en hoe ze branden kunnen blussen. Tot nu toe hebben 17 mensen de training succesvol afgerond.

De nieuwe boot is een gezamenlijke aankoop van de Koninklijke Marechaussee en de politie van Caribisch Nederland. Deze gaat gebruikt worden voor grenspolitietaken op zee, het houden van toezicht en het uitvoeren van watersurveillances en scheepscontroles. De boot kan ook de Kustwacht van het Caribisch gebied helpen, bijvoorbeeld bij het zoeken en redden van mensen of in situaties die verdacht lijken.

Deze nieuwe boot en de getrainde schippers dragen bij aan de ‘Multidisciplinaire Maritieme Hub’. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Marechaussee, de Douane en de Kustwacht. Het doel van deze samenwerking is om Bonaire veilig te houden op zee.