Tijdelijk andere ingang bij politiebureau Bonaire 

KRALENDIJK – Vanaf dinsdag 11 juli, zal de ingang van de intake-balie van het hoofdbureau van de politie in Kralendijk tijdelijk van locatie veranderen. Dit in verband met onderhoud aan het gebouw.

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) werken al enige tijd aan maatregelen om het klimaat in het hoofdbureau van de politie in Playa te verbeteren. Het gaat vooral om de luchtkwaliteit, die voor verbetering vatbaar zou zijn.

De ingang naar de balie is nu bij een smallere deur aan de rechterkant van het gebouw, ter hoogte van de slagboom. Er is een bel bij de deur die bezoekers kunnen indrukken om binnen te komen. Eenmaal in het gebouw hebben bezoekers een wachtruimte waar ze kunnen zitten terwijl ze wachten op hulp.

Alle overige diensten van KPCN zullen normaal plaatsvinden.