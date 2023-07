Spetterende start vakantieplan INDEBON

KRALENDIJK – Het vakantieplan van INDEBON is maandag van start gegaan met een feestelijke opening, waarbij directeur Terrence de Jongh iedereen welkom heette.

Het plan ging op maandag van start met diverse activiteiten in het Jorge Nicolaas Sportcomplex. “We beginnen vandaag met een eerste dag vol activiteiten en elke dag staat er iets nieuws op het programma op een andere locatie. Dat duurt een hele week. De kinderen gaan onder begeleiding naar verschillende plekken, zoals het politiebureau, Washington Park, het strand, Mangazina di Rei en ze nemen ook deel aan een spannende paintballwedstrijd”, aldus De Jongh.

Meer dan 80 kinderen hebben zich ingeschreven en zijn verdeeld in twee leeftijdsgroepen. “We hebben nieuwe ideeën geïntroduceerd en gemerkt dat er behoefte is aan meer activiteiten voor de kinderen en dat hebben we dit jaar weten te realiseren”, zegt de het INDEBON hoofd.

Success

Na de feestelijke opening volgden er diverse zaalspelen in het sportcomplex. Later op de ochtend genoten de kinderen van een maaltijd en werd er een spetterend watergevecht georganiseerd. Te oordelen aan de blije gezichten en het bijkomende geluid, was de eerste dag van het vakantieplan in elk geval een groot succes.