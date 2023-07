Ondanks reces toch Openbare Eilandsraadsvergadering

KRALENDIJK- Hoewel de Eilandsraad officieel met zomerreces is, zal komende week dinsdag toch een Openbare Raadvergadering plaatsvinden. De vergadering is onder meer nodig om de jaarrekening over het jaar 2022 voor de deadline van 15 juli van enig lopende jaar vast te stellen.

Het verzoek om toch een Openbare Eilandsraadvergadering op te roepen werd gedaan door raadsleden Roderick Groenman van de UPB en Junny Wout van de MPB.

Door de renovatiewerkzaamheden die momenteel in de Passangrahan plaatsvinden, zal de raadsvergadering worden gehouden in de Piet Mondriaan zaal bij het Courtyard-by-Marriott hotel.