Ambilift voor mindervalide passagiers bijna klaar voor gebruik op Flamingo Luchthaven

KRALENDIJK- De zogenaamde ambilift, een gespecialiseerd voortuig voor het op veilige en comfortabele manier aan boord brengen van rolstoelpassagiers, is bijna klaar voor gebruik.

Dat zegt luchthavendirecteur Maarten van der Scheer in reactie op vragen van de pers. Afgelopen week was op Social Media het nodige te doen over een Amerikaanse passagier die haar ervaring beschreef met de manier waarop zij uit haar net aangekomen vliegtuig moest worden getild. “Inhumaan en vernederend”, zo omschreef de betrokken passagier haar ervaring, er aan toevoegend dat volgens haar het aan en van boord tillen van mindervalide passagiers wellicht zondigt tegen de Amerikaanse Disabilities Act (ADA).

Van der Scheer geeft toe dat de huidige situatie verre van ideaal is. “Het goede nieuws is dat de zogenaamde ambilift, bijna klaar is voor gebruik”. Volgens Van der Scheer wordt aan de laatste details gewerkt. “De ambilift is al op het eiland, maar er zitten de nodige voorbereiding aan de ingebruikname. Zo moet het papierwerk in orde gemaakt, maar moeten de afhandelaars die hem gaan bedienen, ook worden getraind in het gebruik”.