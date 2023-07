Training Girls’ Talk & Make a Move op Bonaire

KRALENDIJK – 24 Professionals uit onderwijs, jeugdhulp en jeugdzorg zijn van 16 tot en met 24 mei jl. getraind in de preventieprogramma’s Girls’ Talk en Make a Move. Deze training is gegeven door Rutgers, expertisecentrum seksualiteit, op uitnodiging van de SGB, Stg. Scholengemeenschap Bonaire.

Door jongeren meer te leren over seksualiteit, relaties en respectvol gedrag, is ongewenst seksueel gedrag vaker te voorkomen. Kennis van de eigen wensen en grenzen maakt jongeren weerbaarder en in staat om gezonde en veilige keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit.

Girls’ Talk is voor meiden en Make a Move voor jongens, in de leeftijd van 12 tot 21 jaar. De training bestaat uit 8 lessen en is geschikt voor alle opleidingsniveaus. Er is ook een speciale training voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.

De 24 getrainde professionals van de 6 instanties, EOZ, Fundashon Forma, Jeugdzorg CN, MHC kind en jeugd, ZW-Groep en de SGB, zijn nu expert en kunnen de trainingen inzetten als lessen op school en de inhoud gebruiken in hun werk op Bonaire. Deelnemers en trainers kijken terug op een inspirerende en waardevolle training.