Tijdelijke inrichting zorgt voor bagage afgifte tijdens installatie nieuwe bagageband Flamingo luchthaven

KRALENDIJK – Een tijdelijk systeem voor de afgifte van bagage aan aankomende passagiers, zorgt ervoor deze ondanks een in gang zijnde verbouwing binnen een acceptabele tijd na aankomst de luchthaven kunnen verlaten. De tijdelijke inrichting is nodig voor de periode waarin wordt gewerkt aan de installatie van een compleet nieuwe bagageband in de aankomsthal.

Operation Officer Gregorio Matthew en manager Landside Maintenance Edelson Clemencia gaven op maandagochtend uitleg over het tijdelijke systeem, maar ook alle werkzaamheden die nodige waren om de passagiersstromen toch zo goed mogelijk te laten verlopen.

Zo werd een hele muur weggebroken, om de tijdelijk installatie op te kunnen zetten en er voor te zorgen dat passagiers bij hun koffers kunnen komen om deze in ontvangst te nemen. Volgens Matthew duurt het afleveren van de koffers via het tijdelijke, grotendeels handmatige systeem, iets langer dan normaal het geval is. “Toch hebben we ook op de drukste momenten kunnen bewerkstelligen dat iedereen hun bagage binnen het uur had, ook bij binnenkomst van meerdere grote vliegtuigen tegelijk”, aldus Matthew.

Hostesses

Behalve meer personeel om de koffers allemaal op de tijdelijke installatie te zetten, worden ook hostesses ingezet om de passagier wegwijs te maken naar de tijdelijke uitgang.

Het duurt naar verwachting nog twee weken voor de nieuwe bagageband in bedrijf kan worden genomen.