Slavernijmonument geopend in Washington Park Bonaire

KRALENDIJK – Tijdens een korte ceremonie is op zaterdagmiddag in bijzijn van onder meer minister Hugo de Jonge een monument ter nagedachtenis aan de slavernij geopend in het Washington Slagbaai Nationaal Park.

Het monument staat op de heuvel boven Boca Slagbaai, met een prachtig uitzicht over de zee. Na de voordracht van een gedicht door Linda Coffie, hielden minister de Jonge, gezaghebber Reynold Oleana en auteur Delno Tromp allen een korte toespraak. Tromp gaf ter ere van de gelegenheid een in drie talen geschreven boekje ‘Mil ochoshentikurantidos’ (1842) uit met daarin een persoonlijk verhaal, historische feiten en gedichten, rondom het thema vrijheid en slavernij.

Het bij het monument staande bord betuigt de eer aan de oorspronkelijke inheemse bevolking van het eiland en stelt verder dat door het kennen en begrijpen van het turbulente verleden van het eiland, belangrijk is voor het bouwen van een toekomst die gebaseerd is op respect, voor, en begrip van, de geschiedenis van alle mensen op het eiland.