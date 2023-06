Bijeenkomst van toeristische stakeholders op Bonaire

KRALENDIJK – Het Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft onlangs zijn tweede bijeenkomst gehouden voor 2023, in samenwerking met partners zoals het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), de Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA), de Bonaire International Airport (BIA) en de Havenmeester.

Tijdens deze bijeenkomst deelde de directeur van TCB, Miles Mercera, het prestatieoverzicht voor het tweede kwartaal van 2023. Volgens het Tourism Master Plan is het beoogde aantal bezoekers voor dit jaar vastgesteld op 170.000. Tot en met mei hebben ongeveer 76.552 bezoekers het eiland bezocht. De herkomstgegevens tonen aan dat 48% van de bezoekers uit Nederland komt, 23,5% uit de Verenigde Staten, 15% uit de voormalige Nederlandse Antillen en de rest uit verschillende landen.

TCB heeft ambitieuze plannen voor verschillende coöperatieve campagnes met luchtvaartmaatschappijen zoals KLM, TUI en Corendon, gericht op de Europese markt. Daarnaast zijn er ook diverse campagnes gepland voor de Noord-Amerikaanse markt, waaronder samenwerkingen met Expedia en de Flash Flamboyance campagne. Er zijn ook belangrijke updates over de vliegverbindingen, waaronder de aankondiging van vluchten met Winair naar ons eiland. TCB voert momenteel gesprekken met zowel bestaande als nieuwe luchtvaartpartners. Verder zijn er verschillende spannende projecten en evenementen op komst, zoals de jaarlijkse Bonaire Tourism Summit en de Bonaire Tourism International Conference.

Veroesjka de Windt, de directeur van BONHATA, deelde ook enkele updates over de prestaties van de accommodaties op het eiland. Tot nu toe is de gemiddelde bezettingsgraad voor dit jaar 71%. Ter vergelijking, in 2022 was dit 76% en in 2019 was het 77%. Het gemiddelde dagtarief (ADR) voor 2023 is $246, vergeleken met $225 vorig jaar. De opbrengst per beschikbare kamer voor 2023 is $176, terwijl het in 2022 $163 was.

Maarten van der Scheer, de directeur van BIA, informeerde de aanwezigen over de groei van het totale aantal passagiers op de Flamingo Airport in de eerste helft van 2023, met een stijging van ruim 8% ten opzichte van vorig jaar. Er zijn al belangrijke verbeteringen aan de faciliteiten gepland en in aanbouw, waaronder de vernieuwing en uitbreiding van de bagageband en de aankomsthal. De vluchten van Winair naar Sint Maarten, die in juli van start gaan, zullen de connectiviteit met de Bovenwindse Eilanden verbeteren. BIA werkt momenteel aan de dienstregeling voor de komende winter en streeft naar nieuwe routes en frequenties, vooral naar Noord-Amerika.

Tijdens de bijeenkomst presenteerde Havenmeester Gunther Flanegin de meest recente gegevens voor de periode oktober 2022 tot mei 2023. In totaal hebben 171 cruiseschepen het eiland bezocht, met maar liefst 423.000 bezoekers aan boord. Hij deelde ook het nieuws dat er dit jaar vijf cruiseschepen voor het eerst Bonaire hebben aangedaan, bekend als ‘first calls’. Deze schepen zijn de Ritz-Carlton Evrima, Carnival Celebration, Norwegian Prima, Royal Rhapsody of the Seas en Ponant Le Ballot.

Als onderdeel van het Tourism Recovery Plan zijn de stakeholders gestart met gezamenlijke driemaandelijkse persconferenties om de samenwerking te bevorderen en de lokale gemeenschap op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de toeristische sector. TCB zal in samenwerking met haar partners elk kwartaal de gemeenschap blijven informeren over de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen in de toeristische sector.