Inzamelingsactie voor visser Jan Hendrik Emerenciana

KRALENDIJK – De Coöperatieve Visserij Vereniging Piskabon organiseert op 30 juni een inzamelingsactie om de getroffen visser Jan Hendrik Emerenciana te ondersteunen. Emerenciana heeft in de afgelopen vijf jaar zijn boot al twee keer verloren, waarvan de meest recente keer op 18 juni, toen zijn boot volledig uitbrandde. Om Jan Hendrik Emerenciana en zijn familie te helpen, heeft Piskabon een inzamelingsactie opgezet.

Op het kantoor van Piskabon, gelegen aan de Kaya Nikiboko Noord 2, zal er tussen 10:00 uur en 19:00 uur een mediathon plaatsvinden. Tijdens de officiële opening om 10.00 uur wordt er aandacht gevraagd voor de situatie van Jan Hendrik Emerenciana en worden donaties ingezameld. Voor degenen die willen doneren, is het mogelijk om geld over te maken naar MCB Bank, rekeningnummer 414.121.00, met vermelding van “Solidario ku Tuti”. Het is ook mogelijk om contant geld te doneren.

Piskabon streeft ernaar om ongeveer 160.000 dollar in te zamelen om het verlies van Emerenciana te kunnen dekken. Vanwege de hoge maandelijkse kosten van verzekeringen voor vissers worden de boten vaak niet verzekerd, waardoor de gevolgen van een verlies des te zwaarder wegen. Door middel van deze inzamelingsactie hoopt Piskabon de visser en zijn familie te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Voor meer informatie over de inzamelingsactie kunt u contact opnemen met Piskabon via telefoonnummer 717-8318 of een e-mail sturen naar [email protected]. Uw steun en bijdrage zijn van harte welkom.