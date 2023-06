Bellafonte hotel blij met erkenning door Tripadvisor als beste hotel op Bonaire

KRALENDIJK – Het Bellafonte Luxury Oceanfront Hotel in Belnem is door Tripadvisor erkend als winnaar van de Travelers’ Choice Best of the Best 2023 Award voor hotels. Het hotel staat op de eerste plaats van 137 accommodaties op Bonaire.

Deze awards eren de favoriete bestemmingen, hotels, restaurants en activiteiten van reizigers, gebaseerd op beoordelingen en meningen verzameld van reizigers over de hele wereld gedurende een periode van 12 maanden. Best of the Best-winnaars behoren tot de top 1% van vermeldingen op Tripadvisor en worden daarmee erkend als favorieten van reizigers voor 2023.

Verheugd

“We zijn verheugd dat we voor het tweede jaar op rij de Best of the Best-award hebben ontvangen”, aldus Luite Berkenbosch, CEO van The Bellafonte. Operations Manager Carlijn Verf voegt daaraan toe: “We doen altijd ons uiterste best om onze gasten tevreden te stellen en we proberen net dat beetje extra te doen om aan hun behoeften te voldoen. We zijn erg blij met de geweldige beoordelingen van onze gasten en we zullen ons uiterste best blijven doen om volgend jaar weer de Best of the Best-award te ontvangen.”