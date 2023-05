Succesvolle Boekpresentatie  ‘Un kashi yen’ door Mental Health Caribbean

KRALENDIJK – Op vrijdagmiddag is door Mental Health Caribbean (MHC) het kinderboek ‘Un kashi yen’ over emoties en trauma aan het publiek gepresenteerd. De presentatie vond plaats in de bibliotheek.

Een groot succes, aldus klinisch psycholoog Marielle Hoekstra, die de kinderen op meeslepende wijze meenam in het verhaal van een moeder die worstelt met psychische klachten als gevolg van traumatische ervaringen uit het verleden.

Met behulp van emotiekaarten toonde Hoekstra de verschillende emoties die in het boek voorkomen, begeleid door een pianist die deze gevoelens omzette in muziek. Kinderen moesten aan de hand van de pianoklanken een emotie benoemen en koppelen. Tijdens de interactie met het publiek kregen aanwezigen ook de ruimte om hun eigen (vervelende) gevoelens te uiten, die symbolisch hun eigen “kast” vullen.

Ervaringsdeskundige Lena, die een belangrijke rol speelde bij het tot stand komen van de Caribische versie van ‘Een kast vol’, sprak over haar eigen situatie en hoe zij een psychologisch behandelingstraject heeft gevolgd bij Hoekstra. Samen met Hoekstra gaf ze uitleg over de metafoor van de “kast” en het belang van praten over emoties en nare (traumatische) ervaringen. Er werd ook voorgelezen uit het boek.

Waardevol

Krista Oplaat, bestuurssecretaris bij MHC, kijkt tevreden terug op het evenement. “Het is belangrijk dat deze onderwerpen besproken blijven worden en dat mensen het boek gaan lezen.”

‘Un kashi yen’ is te leen bij de bibliotheek. “Boeken zoals deze zijn een waardevolle aanvulling op onze collectie, “aldus Jennifer Pocornie-Martis, lid van de werkgroep Doorontwikkeling Bibliotheek Bonaire, die initiatieven en samenwerkingen zoals deze omarmt. “Dit sluit aan bij het maatschappelijke karakter van de bibliotheek.”