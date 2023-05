Colombiaans San Andrés is helft toeristen kwijt na ondergang Viva Air en Ultra Air

SAN ANDRÉS- Eén van de bestemmingen die het hardst getroffen is door de opschorting van de vluchten van de Colombiaanse low-cost luchtvaartmaatschappijen Viva en Ultra Air, is het populaire vakantie eiland San Andrés.

Op het moment krijgt het eiland nog maar de helft van de vluchten aan die er in februari van dit jaar aankwamen.

De bezettingsgraad van de hotels ligt nog maar tussen de 40 en 60%, tegen percentages van boven de 70% normaal. De toeristische sector zit met de handen in het haar en doet een beroep op de Colombiaanse overheid alles in het werk te stellen meer vluchten naar het eiland te krijgen.

Toch is niet iedereen rouwig om het wegvallen van de vluchten. Veel toeristen, vaak afkomstig van het vasteland van Colombia zegt dat ze zich comfortabeler voelen zonder de drukte die zich vaak op het eiland voordoet tijdens het hoogseizoen en bij lange weekeinden.

Caribisch

San Andrés is relatief ver van het Colombiaanse vasteland gelegen is in de Caribische Zee, ter hoogte van Nicaragua. Het eiland maakt deel uit van de archipel San Andrés, Providencia en Santa Catalina. Het eiland is, onder meer door zijn hagelwitte stranden en ontelbare kokospalmen, een enorme toeristische trekpleister vooral bij de Colombianen zelf.

In tegenstelling tot de rest van Colombia is het merendeel van de oorspronkelijke bevolking van San Andrés van Afro-Caribische komaf. Het eiland kent ook een eigen taal, het San Andrés-Providencia Creole, dat zijn oorsprong heeft in het Engels.