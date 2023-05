Iedere week een woninginbraak op Bonaire in 2022

KRALENDIJK – In 2022 is er op Bonaire in 53 woningen ingebroken. Dat is gemiddeld in ongeveer één woning per week. Ook vonden er meerdere inbraken bij bedrijven en toeristenaccommodaties plaats, zo liet Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) in de persconferentie weten.

Bij bedrijven werden 28 inbraken gemeld in 2022. Dat was bijna de helft minder dan een jaar ervoor. In toeristenaccommodaties was het 26 keer raak vorig jaar, één keer vaker dan in 2021. Daarnaast registreerde de politie 13 pogingen tot inbraak in 2022. In 2021 werden er nog 26 pogingen tot inbraak gemeld bij de politie.

In een reactie op de cijfers laat KPCN weten dat het aantal woninginbraken de afgelopen jaren steeds iets verder afneemt, terwijl de bevolking op Bonaire gegroeid is. Mensen zijn bewuster geworden wat betreft de beveiliging van hun woning. Zo zie je bij steeds meer woningen beveiligingscamera’s. In nieuwbouwwijken vinden bijna geen inbraken plaats omdat deze huizen zijn voorzien van goede ramen en deuren. Ook wordt er door de patrouilles van de politie meer in de wijken gesurveilleerd.

Daarnaast wordt er ook meer informatie gestuurd gewerkt bij de politie. Dat wil zeggen dat er op een effectieve manier met de beschikbare capaciteit wordt omgesprongen om deze vorm van criminaliteit te voorkomen. Ook is de pakkans relatief groot en het oplospercentage hoog omdat de lokale bekendheid van de collega’s binnen het korps goed is. Dit heeft een preventieve werking.

Cybercriminaliteit

Daarnaast bestaat er een nieuwe vorm van criminaliteit: cybercriminaliteit. KPCN ziet een verschuiving van het soort criminaliteit. Steeds minder criminelen breken in maar gebruiken andere methoden om aan geld te komen, denk aan WhatsApp-fraude. Criminelen kiezen er liever voor om online iemand op te lichten dan ’s nachts op pad te gaan en in te breken bij een woning met een hond op het erf.

In 2022 kwamen er 27 meldingen van cybercriminaliteit binnen bij de politie op Bonaire.