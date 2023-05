Overheid Bonaire op zoek naar jongeren voor OTC jeugd netwerk

KRALENDIJK De International Desk van Bonaire is op zoek naar jongeren tussen 20 en 28 jaar om Bonaire te vertegenwoordigen in het Europese project: Overseas Countries and Territories Youth Network (OCT YN).

Het OCT YN project is een initiatief van de Europese Unie met het doel om samenwerking tussen jongeren vanuit Landen en Gebieden Overzee (LGO) te promoten. Deze internationale groep bestaat uit jongeren vanuit Bonaire, Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Saba, Statia en 7 andere eilanden wereldwijd die tot de Europese Unie behoren.

Als vertegenwoordiger van OCT YN, krijgen jongeren de kans om hun eiland in Brussel, België te vertegenwoordigen. Hiermee krijgen ze ook de kans om hun netwerk uit te breiden met jongeren vanuit andere eilanden uit de hele wereld.

Afgelopen jaar werd Bonaire vertegenwoordigd door Mitch de Palm, werkzaam bij Instituto pa Deporte Boneriano (Indebon) en Michélin Padmore , trainee bij Economische Zaken.

Het OLB hoopt nu dat meer jongeren zich aanmelden. Om in aanmerking te komen moeten jongeren tussen 20 en 28 jaar oud zijn.

Inschrijven

Inschrijven kan via de website: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OCT-YN-Call-for-Applicants-2023. Inschrijven kan tot 22 mei. Na een interview ronde, worden de vertegenwoordigers voor Bonaire van OCT YN voor het jaar 2023/2024 bekend.

Voor meer informatie kan ook worden gemaild naar: [email protected].