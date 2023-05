My Guardian Group Walk & Run Bonaire 2023 keert terug

KRALENDIJK- De verzekeraar Guardian Group Fatum kondigt de 6e editie van de My Guardian Group Walk & Run Bonaire aan, die plaatsvindt op zondag 4 juni 2023. Het thema van dit jaar is “Health is Wealth”.

Het evenement start om 6:30 uur bij Bachelor’s Beach en eindigt bij Frans Paradise (Sorobon). Deelnemers kunnen kiezen voor een 8 km hardlopen of wandelen in een veilige omgeving, onder begeleiding van diverse diensten en organisaties zoals het Korps Politie Bonaire, Jong Bonaire, Rode Kruis Bonaire, Indebon en Ambulance Dienst.

Prijzen zijn beschikbaar voor verschillende leeftijdscategorieën. De overall winnaars (dame en heer 8 km) ontvangen een retourticket naar Curaçao en automatische inschrijving voor de My Guardian Group Walk & Run Curaçao op 29 oktober 2023. Speciaal voor jongeren van 6 tot 15 jaar bestaat ook de mogelijkheid voor competitieve deelname aan een afstand van 4 km.

Deelname kost US$10 per persoon, met verplichte online registratie. Betaling en het ophalen van T-shirts en nummers is mogelijk op 1 en 2 juni 2023, tussen 17:00 en 20:00 uur bij het kantoor van Guardian Group Fatum, Kaya Gobernador N. Debrot 35.

De opbrengsten gaan jaarlijks naar een goed doel.

De My Guardian Walk & Run is voor iedereen toegankelijk: hardlopers, lopers en wandelaars. Schrijf je nu online in en draag bij aan een gezonde levensstijl.