EZ Air ziet af van Saab 2000 en kijkt naar alternatief

KRALENDIJK/ WILLEMSTAD – Luchtvaartmaatschappij EZ Air ziet af van de ingebruikname van twee Saab 2000 toestellen.

De Saab 2000 is een iets grotere variant van de Saab vliegtuigen waarmee de maatschappij nu al vliegt. In eerste instantie leek de inzet van de grotere type interessant, maar het vliegbedrijf liep ook tegen een aantal uitdagingen aan.

“De beschikbaarheid van piloten die ervaring hebben met op dit type toestel is heel beperkt. Dit zou de training van onze eigen piloten op het nieuwe type tot een uitdagende en kostbare zaak hebben gemaakt”, aldus EZ Air directeur René Winkel.

Winkel zegt dat van meet af aan duidelijk was dat van het bewust vliegtuigtype nog maar weinig exemplaren operationeel zijn, maar dat de voordelen toch tegen de nadelen daarvan op leken te wegen. In de praktijk bleek dat echter anders uit te pakken.

Hoewel inmiddels al de nodige investeringen zijn gedaan in het nieuwe vliegtuigtype, ziet EZ Air nu toch af van daadwerkelijke ingebruikname. “Daar komt bij dat bestaande operators van het toestel zitten te springen om extra exemplaren van de Saab 2000. Deze maatschappijen hebben niet de uitdagingen die zich bij EZ Air als nieuwe operator wel voordoen en wilden het voor EZ Air bestemde toestel graag overnemen”, legt Winkel uit.

Oriëntatie

Nu de ingebruikname van de Saab 2000 van de baan is, bestudeert de luchtvaartmaatschappij een aantal alternatieven. “ We zien een heel gezonde groei in onze passagiersaantallen en we hebben ook de ambitie verder in de regio te vliegen. Wij zoeken op dit moment een vliegtuig dat goed past bij onze behoefte en bij onze ambities, maar die niet de nadelen van de Saab 2000 met zich meebrengt”, aldus Winkel.