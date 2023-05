Interview met Mitchell de Palm, terug naar Bonaire

‘Pas bij mijn derde opleiding was het raak’

KRALENDIJK – Steeds meer studenten besluiten om na hun studie in Nederland terug te keren naar Bonaire. Zo ook de Bonairiaanse Mitchell de Palm (29). De Palm vertrok begin 2022 als TOP Trainee naar zijn geboorte-eiland om er als Sportbeleidsadviseur bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) te gaan werken.

In een interview met United Care Caribbean vertelt hij over zijn keuzes en deelt een aantal nuttige tips voor aankomend studenten.

Eerst Ergotherapie

Sportkunde was niet Mitchells eerste keuze. Toen hij zich op de middelbare school ging oriënteren op een studie wist hij één ding zeker: hij wilde een opleiding doen waarbij hij zelf actief bezig kon zijn. Na een online zoektocht en een gesprek met de decaan kwam hij uit bij de HBO-opleiding Ergotherapie bij Hogeschool Zuyd in Heerlen.

Lees verder onder de video

Switchen van opleidingen

Mitchell koos in eerste instantie voor Ergotherapie omdat hij het idee had dat hij daar ongeveer hetzelfde zou leren als bij Fysiotherapie. Zijn verwachting bleek niet helemaal te kloppen. Een ergotherapeut helpt mensen die door lichamelijke of psychische klachten de gewone, dagelijkse dingen niet meer kunnen doen. Mitchells interesse ging meer uit naar sport & beweging.

Ook de opleiding Biometrie die hij in zijn tweede studiejaar probeerde was het niet helemaal. Pas bij de derde switch was het raak: Sportkunde bleek de juiste keuze te zijn.

Ik wilde graag een opleiding waarbij ik zelf ook fysiek bezig kon zijn’

Brede studie

Hij voelde zich al snel thuis in deze opleiding waarin je o.a. leert hoe het menselijk lichaam functioneert en hoe je dit kunt meten. Sportkunde is een brede studie, je leert er van alles over anatomie, fysiologie maar ook over beleid, financiën en marketing. Van ‘hoe werkt een grote sportorganisatie’ tot ‘hoe meet je de prestaties van een topatleet’.

‘Bij Sportkunde leer je van alles: anatomie, fysiologie, beleid, financiën en marketing’

Minor Sports Performance

Vooral het analyseren van sportprestaties vond (en vindt) Mitchell erg interessant. Hij koos dan ook voor een Minor Sports Performance waarin hij topsporters ging begeleiden. Zijn focus lag daarbij op het trainen, coachen en begeleiden van topsporters bij verschillende topsportorganisaties: het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) en de Rugby Academy Zuid (RAZ).

Mitchell werkte tijdens zijn minor samen met alle betrokken partijen, waaronder ook middelbare scholen om een speciaal programma neer te zetten voor jongeren. Het doel was op een efficiënte manier een balans creëren tussen trainen en studeren.

‘Tijdens mijn Minor Sports Performance lag de focus op het begeleiden van topsporters’

Van Maastricht naar Eindhoven

Aan het begin van zijn studie woonde Mitchell in Maastricht en reisde hij elke dag naar Heerlen. In zijn vierde studiejaar verhuisde hij naar Eindhoven. Dat maakte het zoveel makkelijker. Hij heeft na 6 jaar nog steeds contact met zijn medestudenten uit die tijd, via een groepsapp. Veel van hen zijn Bewegingswetenschappen gaan studeren of de management kant opgegaan

‘Ik heb na 6 jaar nog steeds contact met mijn medestudenten uit die tijd’

Mitchells deelt ook nog enkele tips; Kies vooral een studie die bij je past. Ben je introvert? Kies dan geen studie waarbij je veel gesprekken met vreemden moet voeren. Ben je actief? Kies dan geen zittend beroep.

Stel veel vragen voordat je daadwerkelijk naar Nederland gaat, voldoende informatie zorgt voor een zachte landing in Nederland. Houd sowieso rekening met de cultuurshock, bouw een support system, vrienden en familie. Ook al komen ze niet van de eilanden, veel medestudenten maken hetzelfde mee, je bent niet alleen!

Maak een financieel overzicht, zodat je alle kosten goed op een rijtje hebt. Probeer ook te sparen, je hebt ongeveer 5.000 Euro nodig voor je woonruimte. Je bent er zeker minimaal een half jaar mee bezig, en dan heb je nog geen betonnen vloer, geen gordijnen, geen verlichting etc. Ik heb aan mijn nicht gevraagd of zij naar de bezichtiging kon gaan, zo kwam ik aan mijn kamer.

De taalbarrière was voor mij ook lastig, vooral door het Noord-Brabantse accent en de woorden die ik niet kende. Gelukkig kreeg ik meer tijd voor examens en mocht ik een woordenboek meenemen.

Op vakantie in Nederland? Nog beter, ga dan zelf langs de onderwijsinstellingen. Je kan bij veel hogescholen proefstuderen. Online is niet altijd de realiteit.